В Казахстане насчитали почти 300 тысяч безработных ― официальные данные

В Казахстане на сегодня в различных сферах экономики республики были заняты 9233,8 тыс. человек 1), из них являлись наемными работниками 7020,1 тыс. человек (76% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятыми – 2213,7 тыс. человек (24% от общего числа занятых в экономике). Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 65,2%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Бюро национальной статистики.

В III квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить), составил 4,6%.

Среди молодежи в возрасте 15-34 года 2) уровень безработицы составил 3,1%.

"Официально на конец октября 2024г. в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 298,9 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,1% от рабочей силы", - проинформировали в бюро.

Справочно:

Безработные (по методологии Международной организации труда) – это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.

1) Данные выборочного обследования занятости населения.

2) Согласно Закону Республики Казахстан "О государственной молодежной политике". С 1 января 2023 года возраст молодежи увеличен до 35 лет.