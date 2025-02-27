18-летний казахстанец Рахат, работающий по модельному контракту в Бангкоке, прогуливаясь по местному рынку, обнаружил угощения, которые сильно напоминали традиционные казахские баурсаки, передаёт BaigeNews.kz.

Эмоциональный ролик с его впечатлениями, где он сравнивает тайские "китайские пончики" с родными баурсаками, собрал около 200 тыс просмотров.

"Очень жирный, сладкий. В Казахстане намного вкуснее баурсаки", — отметил Рахат в видео, вызвав бурное обсуждение среди зрителей.

В комментариях пользователи начали делиться ностальгическими воспоминаниями о казахской кухне, а также выразили радость за удачную находку Рахата.

По словам казахстанца, тайские баурсаки были схожи с казахскими по вкусу и ингредиентам, но с одним отличием: внутри они были начинены соусами, например, сгущенкой. Стоимость одного пончика составила 5 батов (около 75 тенге).

Комментаторы активно обсуждали ролик, некоторые выразили поддержку Рахату, а другие пошутили, что казахстанцам не стоит скучать по родной кухне, ведь вскоре они вернутся домой.