В Казахстане намерены запретить госслужащим играть в азартные игры
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В Министерстве туризма и спорта РК состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению петиции о введении запрета на участие в азартных играх и пари государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев открыл заседание, отметив, что петицию подписали 50 тысяч человек, и в соответствии с Кодексом Министерство должно принять решение в течение 40 дней. Ведомство уже начало работу по усилению государственного контроля в сфере игорного бизнеса и профилактике лудомании, включая в государственном аппарате.
Дидар Смагулов поделился мотивами обращения и выразил опасения о коррупционных рисках, связанных с участием должностных лиц в азартных играх.
"Данная петиция необходима, чтобы минимизировать вред от азартных игр, нужно исключить возможность тем, кто управляет бюджетом страны, играть в казино. Потому что казино – это огромный коррупционный риск. Конечно, в открытую никто не выступает, но на совещаниях уже идут разговоры о том, что нужно пересмотреть нововведение. То есть появилось определённое лобби", - отметил, гражданский активист Дидар Смагулов.
Депутат Мажилиса Парламента Ельнур Бейсенбаев поделился с рабочей группой новеллами проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации", в том числе по ограничению участия в азартных играх и пари чиновников, военных и полицейских.
"Данную инициативу можно назвать историческим событием. Учитывая риски, которые азартные игры представляют для госслужащих и правоохранителей, в том числе для национальной безопасности, морального облика и психики, мы, от имени представителей Мажилиса, выражаем поддержку петиции. Отрадно, что мы видим отклик от нашего общества", - подчеркнул спикер.
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