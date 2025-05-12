В Астане и Алматы прошли технические семинары, посвящённые вопросам энергетической маркировки зданий и расчету уровня оптимальных затрат. Участие в них приняли более 200 специалистов из госорганов, экспертных и аффилированных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятия были организованы Министерством промышленности и строительства РК совместно с проектом SECCA при поддержке Европейского союза и Палаты экспертных организаций.

Поводом для активного диалога стал тревожный факт: здания в Казахстане потребляют около 60% всей тепловой энергии, производимой в стране. Высокие энергозатраты приводят к значительной нагрузке на отопительные и электросетевые системы, особенно в зимний период.

В рамках семинаров участники изучили европейский опыт повышения энергоэффективности зданий, включая принципы сертификации, экономические и экологические оценки, а также практические подходы к модернизации строительных стандартов.

Полученные знания станут основой для дальнейшей работы по реформированию строительного сектора, направленной на снижение энергопотребления, повышение устойчивости к климатическим вызовам и экономию ресурсов.