В Казахстане начнут возрождать популяцию туранского тигра. Для этого в страну привезут двух тигров схожего подвида - амурского. Об этом сообщил министр экологии Ерлан Нысанбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В кулуарах Мажилиса Ерлан Нысанбаев отметил, что в 2015 году подписан документ о реинтродукции туранского тигра в Казахстане.

"Документ подписан со Всемирным фондом дикой природы. Финансирование полностью идет с их стороны. Мы в этом году готовы принять первых тигров", - сказал министр.

По его словам, туранский тигр исторически был всегда в Казахстане. Последнего тигра убили в 1948 году. Этому есть документальное подтверждение. Они водились в пойме реки Или (Сырдарья).

"Мы сегодня подготовили условия для приема этих тигров. Туранский тигр является близким родственником амурского тигра. Это два вида, которые переносят очень низкие температуры. Остальные, которые в Непале, Индии и других странах, более теплолюбивые. Поэтому сегодня мы планируем привезти двух амурских тигров из зоопарка Нидерландов", - рассказал Нысанбаев.

Министр уточнил, что эти тигры будут содержаться в вольерных условиях на площади 10 гектаров в устье реки Или на территории специально созданного Иле-Балхашского резервата.

"Они не будут выпускаться на свободу. Но полученное потомство будет адаптироваться к естественным условиям, будет выпускаться уже в природу. Кроме того, на следующий год мы ожидаем получить ещё 3-4 тигров из России. Тоже амурские. С шестью тиграми мы начнем работу по восстановлению исчезнувшего в Казахстане вида, как и лошади Пржевальского", - проинформировал министр.

Нысанбаев добавил, что тигров дадут Казахстану бесплатно.