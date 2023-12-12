В Казахстане начнут строительство первых паромов в 2024 году
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О необходимости решения вопроса дефицита судов в Казахстане, в особенности паромов, заявил на заседании Правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
"В следующем году начнется строительство первых паромов. Планируется, что в 2027 году их будет уже 4. Они будут заказаны у зарубежных производителей. В Казахстане, к сожалению, нет судостроительного завода. Необходимо ускорить рассмотрение вопроса его строительства и определиться с инвестором", - сообщил глава кабмина.
Алихан Смаилов отметил, что не решены вопросы расширения узловых железнодорожных станций и подъездных путей к портам.
"Также есть вопросы к процедурам оформления грузов. Для их решения внедрена соответствующая информационная система. Для ее полноценной работы требуется интеграция с системами заинтересованных государственных органов. Поэтому данную работу надо ускорить", - добавил он.