В Казахстане начнут строительство первых паромов в 2024 году

О необходимости решения вопроса дефицита судов в Казахстане, в особенности паромов, заявил на заседании Правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"В следующем году начнется строительство первых паромов. Планируется, что в 2027 году их будет уже 4. Они будут заказаны у зарубежных производителей. В Казахстане, к сожалению, нет судостроительного завода. Необходимо ускорить рассмотрение вопроса его строительства и определиться с инвестором", - сообщил глава кабмина.

Алихан Смаилов отметил, что не решены вопросы расширения узловых железнодорожных станций и подъездных путей к портам.