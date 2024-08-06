  • 6 Августа, 03:25
  • BAIGENEWS

В Казахстане начнут готовить военных журналистов

Сегодня, 02:50
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:50
Сегодня, 02:50
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Казахстане с 2024 года начнут готовить военных журналистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.

Сообщается, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Минобороны впервые ведёт набор абитуриентов на новую специальность "Журналистика и связь с общественностью в военном деле". Период подачи документов – до 10 августа 2024 года. Учебный процесс по специальным дисциплинам будет проходить на базе КазНУ имени Аль-Фараби.

Список необходимых документов и контактные данные по данной ссылке

 

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