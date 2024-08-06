В Казахстане начнут готовить военных журналистов

В Казахстане с 2024 года начнут готовить военных журналистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.

Сообщается, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Минобороны впервые ведёт набор абитуриентов на новую специальность "Журналистика и связь с общественностью в военном деле". Период подачи документов – до 10 августа 2024 года. Учебный процесс по специальным дисциплинам будет проходить на базе КазНУ имени Аль-Фараби.

Список необходимых документов и контактные данные по данной ссылке.