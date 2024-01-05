В Казахстане начнут добычу газа на двух месторождениях в 2027 году

До 6,7 млрд кубометров газа в год планируют добывать в Казахстане к 2030 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазМунайГаз.

Как отметили в нацкомпании, до 6,7 млрд кубометров газа в год планируется добывать без учета крупных проектов — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

"В 2027 году КазМунайГаз намерен ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас. Ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", - сообщили в КМГ.

В 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений: Аксай Южный, Восточный Урихтау, Рожковское. В ближайшие три-четыре года КМГ планирует начать добычу на месторождении Центральный Урихтау — порядка 1 млрд кубометров газа в год.