В Казахстане начнут добычу газа на двух месторождениях в 2027 году
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До 6,7 млрд кубометров газа в год планируют добывать в Казахстане к 2030 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазМунайГаз.
Как отметили в нацкомпании, до 6,7 млрд кубометров газа в год планируется добывать без учета крупных проектов — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.
"В 2027 году КазМунайГаз намерен ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас. Ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год.
Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", - сообщили в КМГ.
В 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений: Аксай Южный, Восточный Урихтау, Рожковское. В ближайшие три-четыре года КМГ планирует начать добычу на месторождении Центральный Урихтау — порядка 1 млрд кубометров газа в год.
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