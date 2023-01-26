В Казахстане начался приём заявок на финансирование весенне-полевых работ

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На финансирование весенне-полевых работ в 2023 году выделено 140 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МСХ РК. Заявки от аграриев принимают в филиалах АО "Аграрная кредитная корпорация". За счёт бюджетного финансирования планируется охватить не менее двух миллионов гектаров посевных площадей.

Общая сумма финансирования будет направлена в корпорацию двумя траншами по 70 миллиардов тенге. Первый транш уже перечислен, второй транш будет направлен в феврале.

Финансирование осуществляется путём прямого кредитования субъектов АПК, а также через фондирование кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Ставка вознаграждения для субъектов АПК составит при прямом кредитовании под банковскую гарантию – не более 1,5 процента годовых; при финансировании кредитными товариществами, микрофинансовыми организациями, банками второго уровня – не более пяти процентов годовых.

В 2023 году по условиям программы продлён срок кредитования до начала весны следующего года, тогда как ранее сроки кредитования были ограничены годом финансирования.