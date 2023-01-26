open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане начался приём заявок на финансирование весенне-полевых работ
pxhere.com Сегодня, 10:37
201
Сегодня, 10:37
201
Фото: pxhere.com

В Казахстане начался приём заявок на финансирование весенне-полевых работ

На финансирование весенне-полевых работ в 2023 году выделено 140 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МСХ РК. Заявки от аграриев принимают в филиалах АО "Аграрная кредитная корпорация". За счёт бюджетного финансирования планируется охватить не менее двух миллионов гектаров посевных площадей.

Общая сумма финансирования будет направлена в корпорацию двумя траншами по 70 миллиардов тенге. Первый транш уже перечислен, второй транш будет направлен в феврале.

Финансирование осуществляется путём прямого кредитования субъектов АПК, а также через фондирование кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Ставка вознаграждения для субъектов АПК составит при прямом кредитовании под банковскую гарантию –  не более 1,5 процента годовых; при финансировании кредитными товариществами, микрофинансовыми организациями, банками второго уровня – не более пяти процентов годовых.

В 2023 году по условиям программы продлён срок кредитования до начала весны следующего года, тогда как ранее сроки кредитования были ограничены годом финансирования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Кредит #АПК #МСХ
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:37
201
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх