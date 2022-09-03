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  • В Казахстане начался осенний призыв на срочную воинскую службу
toppress.kz Сегодня, 23:11
31
Фото: toppress.kz

В Казахстане начался осенний призыв на срочную воинскую службу

В соответствии с указом президента с начала сентября в стране начался осенний призыв на срочную воинскую службу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Городские и районные призывные комиссии уже приступили к работе.

5 сентября состоится первый заезд молодого пополнения на сборные пункты для формирования и отправки их в войска.

"В течение трех дней в рамках призывной кампании молодые люди будут проходить контрольный медицинский осмотр, психологическое тестирование и беседу с представителями воинских частей", - сообщили в оборонном ведомстве.

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#солдат #Призыв
Сегодня, 23:11
31
Журналист

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