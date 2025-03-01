1 марта в стране началось мартовское ЕНТ, которое продлится до 6 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, около 163 тысяч человек подали заявления на участие в ЕНТ. Из них 76% выбрали казахский язык тестирования, 23,9% – русский и 162 человека – английский.

"При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ сдают 775 человек по всей стране. Самой популярной комбинацией профильных предметов стала "Биология-Химия" – 17,5%. Это будущие медики, учителя и специалисты сельского хозяйства. Далее следуют комбинации "Математика-Физика" – 17,1% и "Математика-Информатика" – 10,5%, представляющие будущих инженеров и IT-специалистов. Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140", — говорится в сообщении.

Время тестирования – четыре часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

Напомним, в мартовском ЕНТ участвуют абитуриенты, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.