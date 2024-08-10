В Казахстане началось августовское ЕНТ

В Казахстане стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 15 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

На участие в тестировании было принято более 21 тысячи заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% – на русском, 69 человек – на английском языке.



Первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 5,7 тыс. человек.

"Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали пункт, дату и время проведения экзамена", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.