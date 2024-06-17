В Казахстане начали выпуск удостоверений личности нового образца

В Казахстане начали выпуск удостоверений личности гражданина страны нового образца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Удостоверение личности гражданина РК нового образца введено в действие с 15 июня. Оно будет содержать дополнительные данные как сведения о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне удостоверения личности. Ранее эти сведения содержались в чипе, встроенном в удостоверении личности.

Стоимость услуг по замене удостоверения личности останется прежней (за 2024 год размер госпошлины составляет 738,4 тенге).