Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Павлодарской области инициировал расследование в отношении ТОО "КДВ Казахстан". Компания подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, передает BaigeNews.kz.

По результатам анализа деятельности компании были выявлены признаки дискриминационного ценообразования. В частности, были зафиксированы случаи применения различных цен и условий к равнозначным договорам на реализацию кондитерских изделий, что может нарушать антимонопольное законодательство.

Ранее антимонопольный орган направил ТОО "КДВ Казахстан" уведомление с предложением добровольно устранить выявленные нарушения. Однако компания не приняла мер, что стало основанием для возбуждения расследования.

В рамках проверки будет проведена правовая оценка действий компании, а также определено, имеются ли объективно оправданные причины для различий в условиях поставок.