За первые полгода своей работы антифрод-центр помог сохранить сбережения казахстанцев в размере 967 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Это общая сумма всех подозрительных переводов, которые были заблокированы новым Центром по обмену данными о мошеннических транзакциях, запущенным Национальным банком РК в июле 2024 года. По информации директора департамента информации и коммуникации Нацбанка РК Асана Ахметжана, на 6 декабря 2024 года в рамках работы антифрод-центра было зарегистрировано 11,7 тыс. мошеннических инцидентов. Большая часть из них - 65,5%, или 7,7 тыс. - были зафиксированы благодаря информации правоохранительных органов. Об остальных подозрительных переводах в центр сообщали участники финансового рынка - платёжные организации, банки, сотовые операторы.

Центр представляет собой цифровую платформу, позволяющую всем подключённым к ней участникам обмениваться сообщениями в режиме реального времени и быстро блокировать подозрительные операции. Их помечают специальной маркировкой и отслеживают как банки-отправители, так и банки-получатели. Поэтому даже если деньги со счёта пострадавшего были списаны, они могут быть заблокированы и не выплачены потенциальному получателю-мошеннику. По данным Нацбанка РК, большая часть заблокированных средств - 760,9 млн тг, или 78,7% - были признаны подозрительными переводами ещё на стороне банка-отправителя. Выплату 206,1 млн тг предотвратили банки-получатели.

Статистика результатов первых месяцев работы антифрод-центра показывает, что среди зарегистрированных инцидентов чаще всего мошеннические действия происходили при телефонных разговорах. Доля таких правонарушений составила 25,5%. На втором месте по доле наиболее распространённых случаев обмана, зафиксированных центром, оказалось лжеинвестирование: 18,9%. Также под прицел технологической платформы попали случаи мошенничества в соцсетях и мессенджерах (17,6%).

Значительно реже фиксировались случаи фиктивных продаж в сети, мошенничества через дропперов или продаж через фиктивные мошеннические сайты-"зеркала". Впрочем, преступники используют много разных способов, чтобы выманить деньги или украсть данные владельцев счетов. В частности, с появлением антифрод-центра мошенники придумали новую легенду о том, что они являются сотрудниками этой организации и, дабы защитить людей от подозрительных операций, просят предоставить личные данные либо перейти по ссылке на фишинговый сайт. Вместе с тем сотрудники Нацбанка РК предупреждают: специалисты антифрод-центра никогда не звонят физлицам, они работают только с банками, финансовыми учреждениями, различными IT-компаниями.

Ущерб от интернет-мошенничества огромен и пока несопоставим с тем объёмом средств, которые удалось заблокировать антифрод-центру за полгода. Так, по данным за январь–декабрь прошлого года, пострадавшие отдали онлайн-мошенникам 11,4 млрд тг — в 2,8 раза больше, чем в 2023-м. Большую часть жертв таких преступников составили физические лица, они перевели нарушителям 11 млрд тг. Среди пострадавших есть и юрлица (они потеряли 385 млн тг), и даже государственные организации (8,4 млн тг).

Возмещение ущерба было относительно небольшим: всего 36,6%. То есть две трети всего объёма средств, или более 7 млрд тг, владельцам вернуть не удалось.