В Казахстане начали обновлять парк санитарной авиации. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня хочу поделиться важной новостью, которая позволит сделать более безопасной и доступной экстренную медпомощь для жителей самых отдалённых уголков страны. Мы начинаем процесс замены старых самолётов медицинской авиации на новые более современные и эффективные", – написала министр в соцсетях.

По её словам, на производственной площадке завода "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" обсуждены перспективы развития медицинской авиации и обновления парка воздушных судов.

Генеральный директор Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering Себастьян Ксавье Джонатан рассказал о возможностях предприятия по поставке новых вертолётов Н125 для оказания услуг медицинской авиации.

"В рамках планируемого партнёрства на условиях соглашения об инвестициях мы сможем заменить изношенную технику на новые медицинские вертолёты. Это в первую очередь обеспечит безопасность полётов для наших пациентов и медицинского персонала, также немаловажно создать более комфортные условия для оказания медпомощи на бортах", – отметила глава Минздрава.

В ходе визита Акмарал Альназарова осмотрела турбореактивный специализированный самолёт Bombardier CRJ-200, принадлежащий авиакомпании Alaman Air, который оснащён двумя медицинскими модулями. Современный борт предназначен для выполнения межрегиональных беспосадочных рейсов по всей территории РК и международных полётов по транспортировке пациентов – граждан РК из зарубежных клиник.

Работающие в составе бригад санитарной авиации врачи в 2024 году совершили свыше 2000 вылетов.