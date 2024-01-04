В Казахстане началась полная трансформация ТЭЦ и ЖКХ - эксперт

Руководитель направления управления производственными активами АО "НАК "Казатомпром" Тельман Шуриев высказался о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем интервью газете Egemen Qazaqstan отметил, что плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ — результат многолетнего бездействия.

"Последние два года эксперты и "не эксперты" бурно обсуждают вопросы: Кто виноват? Кого накажут? Кто решит вышеуказанные проблемы? Я неоднократно освещал анализ текущего состояния ТЭЦ и ЖКХ. Цифры, конечно, ужасные, будто за все это время все занимались только "жирными проектами" нефтегазовой отрасли, а проблемы ТЭЦ сыграли свою роль в общей системе, как принцип "домино", - отметил Шуриев.

Эксперт назвал основные причины возникших проблем в отрасли.

"В первую очередь, это нехватка инвестиций в обновление критического оборудования, недостаточное внимание к техническим кадрам и, конечно, невнедрение лучших практик в области эффективного управления производственными активами и ремонтами. Теперь, когда данной отрасли проведен полный рентген, проблемы ясны, и механизмы улучшения понятны. Началась полная трансформация отрасли", - добавил он.

По словам Шуриева, в данной отрасли быстрых побед не будет. "Но надо признать, что жесткий контроль и поэтапное решение проблем начинают брать свои обороты, остается только ждать и мониторить".