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В Казахстане началась ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам
С 15 сентября по 15 ноября можно прикрепиться к любой медорганизации, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь
В Казахстане началась ежегодная кампания по прикреплению населения к поликлиникам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Фонда обязательного медстрахования Fms.kz.
"Прикрепление к организациям здравоохранения проводится по месту постоянного или временного проживания с учетом права свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы", - отмечают специалисты НАО "Фонд социального медицинского страхования".
Отказать в прикреплении могут гражданину, проживающему не в зоне обслуживания, закрепленной за данной организацией, а также в случае, если поликлиника перегружена. По существующим нормам, на участке у врача общей практики должно быть не более 1700 пациентов.
Прикрепиться к поликлинике можно двумя способами:
- Воспользоваться госуслугой "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" через eGov.kz. Для этого на портале необходимо пройти авторизацию, заполнить электронную заявку, результат оказания услуги будет направлен в личный кабинет заявителя.
- Обратиться в медорганизацию и написать заявление на прикрепление. Этот способ доступен только пенсионерам, инвалидам, опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства, также опекунам или попечителям, патронатным воспитателям, осужденным, отбывающим наказание в колониях, студентам, военнослужащим срочной службы, детям, родившимся в иностранных государствах, и людям, которые оформляют прикрепление по доверенности.
Прикрепившись к поликлиникам в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в них только с первого января 2023 года. То есть, до 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее.
"Важно понимать, если гражданин не воспользуется, либо не хочет менять поликлинику, никаких действий предпринимать не надо, автоматически он останется в той же поликлинике, в которой обслуживался ранее", - уточнили медики.
Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе "Выбрать поликлинику".
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