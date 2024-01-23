В Казахстане наблюдается спад заболеваемости корью

За последние три недели января 2024 года в Казахстане в результате вакцинации снижена заболеваемость корью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

По информации ведомства, заболеваемость в январе по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года снизилась по стране на 8 %.

"В рамках дополнительной массовой иммунизации привито более 70% детей в возрасте 6-10 месяцев, а также от 2 до 4 лет включительно, то есть более миллиона населения вакцинировано. Охват детей 1 года плановой вакцинацией против кори достиг до 100,7%, а детей 6 лет – 99,6% при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 95,5%. Наверстывающей вакцинацией привито более 178 тыс. детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию", - сообщили в Минздраве.

В целом, как отметили в ведомстве, по показателям охвата населения плановой вакцинацией, дополнительной массовой иммунизацией, репродуктивного числа R, а также количества зарегистрированных случаев, можно отметить стабилизацию ситуации по кори в стране.