В Казахстане на выкуп оружия выделили 88 миллионов тенге

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Сегодня стартовала очередная акция министерства внутренних дел по выкупу огнестрельного оружия у населения. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 88 миллионов тенге. Об этом рассказал начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД Асылбек Идрисов, передаёт BaigeNews.kz.

Так, за пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 138 тысяч тенге. За каждую единицу гладкоствольного оружия – 103 тысячи тенге. За травматическое оружие до 34 тысяч тенге.

В МВД уточнили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, будут освобождены от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного правонарушения. Для этого нужно подать заявление в любой территориальный орган полиции

"Подать заявление можно непосредственно в дежурные части органов полиции. При обращении граждан по телефону, на место нахождения данных предметов будет направлен сотрудник полиции, который произведёт все необходимые мероприятия", — сказал Идрисов.

Неосторожное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами или их компонентами могут привести к серьёзным последствиям, .

"В связи с этим, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Крайне не рекомендуется разбирать, ломать и транспортировать найденные предметы вооружения. Для этих целей у нас есть специально обученные сотрудники и техника. Сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 34 тысяч до 345 тысяч тенге, то есть от 10 до 100 МРП, за каждую единицу. Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района. К примеру, 345 тысяч тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины", — отметил Идрисов.

При определении размеров выплат Комиссиями учитывается техническое состояние оружия и присваивается соответствующая категория. Всего их три. За оружие, отнесённое к первой категории, оплата производится из расчёта 100 процентов от рекомендуемой стоимости, ко 2-й — 70 процентов, к 3-й — 30 процентов. Срок выплаты вознаграждений — один месяц.

"Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные согласно заключению эксперта-криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учёте в информационных системах МВД как "Зарегистрированное" или "Криминальное" оружие, то есть если оружие ранее было зарегистрировано или похищено, утеряно. За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию выплата не предусмотрена", — добавил Асылбек Идрисов.

Сообщается, что купленное оружие уничтожается с фиксацией процесса на видеозапись. Антикварное оружие и оружие представляющее историческую ценность согласно правилам, может передаваться в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи МВД.