Первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Руслан Алькенев сообщил, что 61% летальных ДТП в Казахстане происходит на загородных трассах. Причинами аварий в большинстве случаев становятся превышение скорости и плохое состояние дорожного полотна, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Руслан Алькенев, на дорогах республиканского и международного значения зафиксировано более 3 тысяч ДТП, в которых погибло свыше тысячи человек. Каждое седьмое происшествие привело к гибели людей.

При этом в Казахстане камер видеоконтроля на трассах недостаточно даже на платных дорогах.

"На трассах нужно наращивать систему видеоконтроля. Пока их недостаточно даже на платных дорогах. К примеру, на автомагистрали Астана - Кокчетау установлено всего восемь камер на четырех трактах. Для сравнения в соседнем Узбекистане на бесплатной трассе Ташкент - Самарканд протяженностью 288 километров установлено 152 камеры в видеонаблюдения примерно через каждые два километра. При этом в Узбекистане постановлением правительства регламентирован порядок изменения расстояния между камерами. В нашей стране этот вопрос не урегулирован", - отметил Алькенев.

Аналогичная практика действует в России, Беларуси и других странах.

Также представитель Генпрокуратуры напомнил, что согласно Концепции общественной безопасности до 2028 года в Казахстане планируется ежегодно устанавливать 1100 стационарных автоматических систем фиксации нарушений. Однако в 2023 году подключено только 242 комплекса. В Астане, Шымкенте, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Жетысу областях новые камеры не появились вовсе.