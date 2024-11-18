В Казахстане на площади в 1,5 тысячи га высадят 3,3 млн деревьев
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Премьер-министр РК Олжас Бектенов 18 ноября встретился с вице-президентом по управлению активами британской компании SEFE Marketing&Trading Limited Александром Демидовым и директором казахстанского ТОО "SAFC" Юрием Кимом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества на примере реализации в Казахстане первого лесоклиматического проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.
В рамках Меморандума, заключенного в присутствии Президента Казахстана на полях Всемирного климатического саммита СОР 28 в Дубае в декабре 2023 г., сегодня в г. Астане состоялось подписание Соглашения между SEFE Marketing & Trading Ltd. и ТОО "SAFC", предусматривающего инвестиции британской компании в посадку леса и выпуск углеродных единиц в течение 30 лет.
"Проект нацелен на создание лесной экосистемы в Алматинской области на территории площадью 1500 га. Планируется высадка 3,3 млн деревьев, включая тополя, вязы и сопутствующие породы (туранга, береза, ясень, шиповник, облепиха и др.).
Реализация будет осуществляться с использованием водосберегающих технологий и интенсивной агротехники. Согласно прогнозам, среднегодовое сокращение выбросов составит 26 тонн CO₂ на гектар. Всего за 30 лет будет удалено 1,2 млн тонн углекислого газа, что эквивалентно 780 тонн CO₂ на гектар. Кроме того, ожидается эффект в виде развития агролесоводства, экотуризма и создания рабочих мест", - говорится в сообщении.
Фото: primeminister.kz
Руководитель Правительства отметил важность совместной с бизнесом работы по обеспечению экологического баланса.
"Глава государства в Послании особое внимание уделил вопросам экологии, сохранения и приумножения природных богатств Казахстана. Воспроизводство лесов имеет для нас первостепенное значение. Мы стремимся создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в экологические проекты. Правительство поддерживает проекты, направленные на восстановление экосистем, снижение углеродного следа, развитие зеленой экономики и другие ключевые направления", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Фото: primeminister.kz
Вице-президент SEFE Александр Демидов и директор ТОО "SAFC" Юрий Ким в ходе беседы обозначили уникальность и важность проекта не только для Казахстана, но и всего региона Центральной Азии. Инициатива является примером эффективного взаимодействия бизнеса, государства и международных партнеров.
Фото: primeminister.kz
Ранее сообщалось, что 961 тысяч гектаров леса охвачены системой раннего обнаружения пожаров.
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