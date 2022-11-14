В Казахстане на 95 процентов оцифрованы госуслуги в социально-трудовой сфере

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Уровень цифровизации госуслуг в социально-трудовой сфере достиг 95 процентов. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В социально-трудовой сфере в электронном формате можно получить 43 из 45 госуслуг. Как отмечают в министерстве, развитие услуг, оказываемых Министерством труда и социальной защиты населения РК, проводится на постоянной основе. Проводится трансформация и реинжиниринг государственных услуг, информационные системы интегрируются, упрощается доступ к возможностям и расширению их числа для казахстанцев.

"В социально-трудовой сфере граждане могут получить 45 государственных услуг, из них 43, то есть 95 процентов доступны в электронном формате, а половину можно получить проактивно (через SMS - Авт.). В целом, благодаря цифровым инструментам, с начала года граждане получили 15,6 миллиона госуслуг, или 87 процентов от общего количества оказанных услуг. Эту работу мы проводим постоянно. Так, с начала текущего года на портале "Электронного правительства" было реализовано ещё пять государственных услуг", – сообщил вице-министр Ербол Оспанов.

К услугам, оцифрованным в этом году относятся: назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, на случай потери кормильца, на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, присвоение или продление статуса кандаса.

Также в проактивный формат в 2022 году перевели государственную услугу "Назначение единовременной выплаты на погребение".

"Министерством ведётся работа по реализации возможности получения услуг через мобильные приложения банков второго уровня. В прошлом году были реализованы две услуги, связанные с рождением ребенка, а в августе и сентябре текущего года были добавлены ещё четыре услуги: выдача справки о регистрации в качестве безработного, информация о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ, назначение соцвыплаты на случай потери кормильца и предоставление информации, подтверждающей принадлежность заявителя к получателям АСП. Благодаря реализованным возможностям более 173 тысячи человек получили госуслуги через банковские приложения", – поделился Ербол Оспанов.

По словам вице-министра, сейчас ведомтсво реализует несколько пилотных проектов: по автоматизации процесса назначения государственного пособия награждённым многодетным матерям, а также по выплате социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами отдельным категориям нуждающихся граждан через НАО "ГК "Правительство для граждан".

Напомним, в 2020 году был запущен Портал социальных услуг, позволяющий лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя.

"При помощи Портала за 2021 год ЛСИ получили более 371 тысячи услуг, и эта цифра будет ежегодно увеличиваться. Например, исполнение программ реабилитации выросло с 69 процентов в 2019 году до 88 процентов в 2021 году. В текущем году ожидается, что уровень исполнения программ достигнет порядка 90 процентов. Кроме этого, услуги оформления техсредств реабилитации и социальных услуг поэтапно реализовываются в проактивном формате, то есть все меры, предусмотренные в индивидуальных программах реабилитации, автоматически направляются на Портал социальных услуг", – проинформировал вице-министр.

В сентябре 2022 года для реализации проактивного назначения государственных мер поддержки в социальной сфере, а также в сферах здравоохранения, образования начала работать новая информационная система – "Цифровая карта семьи" (далее – ЦКС). Её основная цель - переход от заявительного к выявительному формату оказания государственных услуг и своевременное удовлетворение потребностей населения. ЦКС интегрирована с 24 информационными системами государственных органов и на основе их сведений автоматически определяет состав семьи и формирует оценку уровня жизни

На сегодняшний день через ЦКС предоставлена возможность получения услуг по 10 видам пособий и социальных выплат, 38,7 тысячи граждан были направлены SMS-сообщения для получения согласия на оказание услуг, на которые ответили 8,7 тысячи человек.

Что касается мер и услуг, оказываемых в сфере занятости, стоит отметить, что в 2020 году в условиях пандемии был осуществлён переход на их оказание в онлайн-формате через Электронную биржу труда (далее – ЭБТ). Это является частью большой работы по переходу на цифровые центры занятости.

С начала 2022 года в онлайн-формате зарегистрировано 354 тысячи лиц, ищущих работу, или 60 процентов от общего количества. Доля трудоустроенных через цифровые центры занятости составила 106 тысяч или 30 процентов.

"На данный момент на ЭБТ переведены четыре госуслуги и девять мер поддержки занятости населения. Запуск онлайн-услуг позволил минимизировать физические контакты населения с сотрудниками центров занятости и повысил доступность услуг для граждан. В текущем году продолжится перевод в онлайн-формат оказания всех активных мер содействия занятости посредством ЭБТ", – сообщил Ербол Оспанов.

На базе ЭБТ планируется сформировать единую цифровую экосистему, которая будет сопровождать граждан на их профессиональном пути от выбора профессии до оформления трудовых отношений.