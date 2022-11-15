В Казахстане на 271 ребенка приходится одна детская больничная койка

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В медицинских учреждениях Казахстана насчитали более 22,4 тысяч коек для больных детей, передает BaigeNews.kz. Это данные Бюро национальной статистики на конец 2021 года.

"С учетом данных Национальной переписи 2021 года, где численность детей в возрасте 0-15 лет составила чуть более шести миллионов детей, на 271 ребенка приходится одна детская больничная койка. Для сравнения аналогичный показатель в 2010 году составлял 209 детей. Стоит отметить, что тенденция снижения доступности больничных коек для детей связана в первую очередь с низкой динамикой ввода в эксплуатацию больничных коек. Так, наивысший показатель ввода в эксплуатацию больничных коек за последние 12 лет был отмечен в 2010 году (3435 мест)", - сообщила аналитическая служба "Атамекен".

В региональном разрезе на начало текущего года наилучший показатель отмечен в СКО (161 детей/койку), Астане и Карагадинской области (по 199 детей/койку). Антилидерами являются Атырауская область (470 детей/койку) и город Шымкент (389 детей/койку).