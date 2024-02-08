В Казахстане на 14% подорожали амбулаторные услуги за год

По итогам декабря 2023 года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,1% за месяц и на 13,6% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

"В годовой динамике цены на первичный приём у врача увеличились на 19,1%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 18,3%, на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 12,4%, на стоматологические услуги — на 11,4%", - пишут аналитики.

В региональном разрезе больше всего услуг в секторе было оказано в Алматы. Далее идёт ещё один медицинский хаб республики, Астана (117,2 млрд тг, плюс 19,6%), следом — Карагандинская область (43,4 млрд тг, плюс 16,2%). Меньше всего услуг в области здравоохранения оказали в Улытауской (6,5 млрд тг), Жетысуской (16,9 млрд тг) и Абайской (18,1 млрд тг) областях.