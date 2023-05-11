"Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства?

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Большое количество обращений от пострадавших торговли людьми не регистрируются в государственных органах. Об этом сообщила директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезим" Шахноза Хасанова на форуме в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"Причины могут быть различные. Порядка 90 процентов случаев связаны с трудовой эксплуатацией, семь процентов - с сексуальной эксплуатацией, три процента - с трудовой и сексуальной эскплуатацией. 87 процентов обращений поступили от мужчин, 22 процента - от женщин. Вся помощь оказывается вне зависимости от гражданской принадлежности, в том числе учитываются гендерные особенности", - сообщила правозащитница.

По её словам, с 2019 года в Казахстане в эксплуатацию чаще всего попадали мужчины. Согласно результатам анализа обращений пострадавших от торговли людьми, которые поступили в НПО, в 87 процентах случаев пострадавшими являются иностранные граждане из России, Таджикистана, Азербайджана, Украины и Польши.

Шахноза Хасанова также отметила о трудностях при оказании помощи пострадавшим от торговли людьми. Это:

отсутствие доказательств о фактах купли-продажи пострадавших от торговли людьми (ПТЛ);

добровольное согласие ПТЛ на работу, добровольная передача работодателям (эксплуататорам) документов, удостоверяющих личность;

свободное передвижение в определённом помещении/территории;

отсутствие алгоритма комплексного оказания помощи ПТЛ всеми заинтересованными сторонами;

нежелание ПТЛ обращаться или сотрудничать с правоохранительными органами из-за их недоверия и боязни за свою безопасность или безопасность своих семей;

ПТЛ не осознают себя пострадавшими (развито чувство самообвинения/невезения, страха, иногда защищают своих работодателей/др., проявления странного поведения признаки травмы);

отношение ПТЛ к привлечению ответственности работодателей (дело завершается с момента получения незначительных денежных вознаграждений, сроки рассмотрения дел);

отсутствие информации у ПТЛ о предоставляемых государственных услугах, о возможности получения компенсации со стороны государства, в случае присвоения статуса " потерпевшего " .

Кроме того, правозаштница назвала особенности работы с последствиями у постарадавших: