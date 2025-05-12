Специалисты Ассоциации финансистов Казахстана представили анализ состояния банковского сектора за первый квартал 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, за январь-март текущего года банки выдали новые кредиты на сумму 8,4 трлн тенге, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом рост кредитования наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегментах, несмотря на продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики.

Основной прирост в корпоративном кредитовании обеспечили субъекты малого бизнеса, особенно в обрабатывающей промышленности, что связано с увеличением деловой активности и доступностью льготных программ финансирования. В розничном сегменте выдача потребительских кредитов и автокредитов показала рост благодаря улучшению условий для заемщиков, однако темпы роста замедлились из-за ужесточения регулирования и насыщения рынка.

Аналитики также отметили, что несмотря на высокие процентные ставки, кредиты остаются востребованными, однако сезонные колебания и экономическая неопределенность могут повлиять на дальнейшую динамику. В частности, с ростом ставок и волатильностью на валютном рынке, ожидается снижение объёмов новых кредитов, что может затруднить выполнение целей по увеличению кредитования, поставленных руководством страны.

Кроме того, рост пассивов банковской системы был в основном обеспечен увеличением собственного капитала, в то время как депозиты клиентов сократились на 1,7%. В условиях высоких рисков и повышенной налоговой нагрузки, сектор сталкивается с вызовами, которые могут замедлить его вклад в экономический рост.

Эксперты Ассоциации финансистов Казахстана прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций и рисков, банковский сектор будет испытывать давление в ближайшие кварталы, что может сказаться на темпах экономического роста страны.