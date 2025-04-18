В рамках цифровизации и повышения безопасности дорожной инфраструктуры в Казахстане внедряется технология мобильной экспресс-диагностики мостов, способная за считанные минуты выявлять скрытые дефекты конструкций — без перекрытия движения и привлечения тяжёлой спецтехники, передаёт BaigeNews.kz.

Диагностический комплекс оснащён высокочувствительными датчиками, в том числе акселерометрами, которые регистрируют вибрации мостовой конструкции. При отклонении частоты колебаний от нормы система сигнализирует о возможных повреждениях. Дополнительно используются тензодатчики, фиксирующие деформации.

"Это особенно важно, например, в случаях, когда несущая балка моста могла быть повреждена в результате удара негабаритного транспорта", - подчеркнула заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Анар Габдуллина в ходе брифинга на площадке СЦК.

Главное преимущество новой технологии — оперативность и точность диагностики. Если раньше обследование мостов занимало значительное время, требовало людских и технических ресурсов, а также вызывало временные неудобства для автомобилистов, то теперь специалисты получают достоверные данные буквально в режиме реального времени.

Новая система позволяет инженерным службам принимать решения быстрее и точнее, своевременно выявлять потенциальные угрозы и предотвращать аварийные ситуации на сооружениях.