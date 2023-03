В Казахстане молодёжь NEET живёт за счёт родителей или "второй половины" - исследование

Фото: misk.org.kz

В Казахстане провели исследование на тему, чем занимается и на что живёт молодёжь из так называемой категории NEET, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. NEET — аббревиатура понятия Not in Education, Employment or Training (в переводе с английского — "не имеющий образования, работы или профподготовки").

На данный момент их количество в стране составляет 235,7 тысяч человек. В научно-исследовательском центре "Молодёжь" составили социальный портрет представителя поколения NEET: в большинстве случаев человек этой категории ещё не в браке (66,1%) и не имеет детей (73,8%). У 40% таких молодых людей есть либо высшее, либо средне-специальное образование. Велики доли тех, кто окончил 9 (27,5%) или 11 классов (28,2%) и дальше нигде не учился.

"На что живут молодые люди NEET? 53,8% опрошенных "сидят на шее" у своих родителей, ещё 19,7% содержат их "вторые половины", четверть (24,7%) периодически где-то подрабатывают. Стоит отметить, что часть молодёжи NEET (от 15 до 18 лет) ещё являются несовершеннолетними, в 15-летнем возрасте они имеют право работать только с разрешения родителей", - говорится в исследовании.

Судя по итогам опроса, семьи, где живут NEET, в большинстве своём небогаты. 17,6% имеют среднедушевой доход до 30 тысяч тенге в месяц, 28,7% — от 30 до 60 тысяч тенге, 23,7% — от 60 до 100 тысяч тенге. У более чем половины опрошенных (55,7%) денег хватает на еду, одежду и оплату коммунальных услуг. Делать накопления они не могут.