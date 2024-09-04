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В Казахстане могут запретить продажу невозвратных билетов

Сегодня, 14:09
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:09
Сегодня, 14:09
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Фото: BaigeNews.kz

В рамках поправок в законопроект "О защите прав потребителей" снимается возможность 100-процентности невозвратных билетов, передает BaigeNews.

Об этом на заседании Мажилиса сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился тем, что на некоторые авиабилеты невозможно оформить возврат в Казахстане. По его словам, недавно он столкнулся с проблемой невозвратных авиабилетов от авиакомпаний Air Astana и Fly Arystan.

"Это очень актуальный вопрос. Действительно, невозвратность авиабилетов была законодательно предусмотрена. Эта коллизия была, но ее сняли. Второе, привлечение к имущественной ответственности, да, у нас в комитете мы получили расширение своей компетенции, предусматривается такая возможность. Сейчас в рамках нового законопроекта мы снимаем возможность 100-процентности невозвратных билетов", – отметил ему министр.

По словам вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева, ведомство ведет работу в рамках Монреальской конвенции.

"За задержку авиарейсов предусматривается ответственность не только авиакомпании, но и аэропортов, эта работа взаимосвязана. В случае неоказания помощи в соответствии с законодательством можно привлечь к штрафу ответственных лиц. Мы принесем эти поправки в мажилис", – добавил Аблалиев.

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