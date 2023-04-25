В Казахстане могут заблокировать 3,7 млн телефонов с дублирующими IMEI-кодами

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В настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 миллионов мобильных устройств с дублирующими IMEI-кодами, которых завезли в Казахстан с помощью серых схем. Об этом рассказал министр цифрового развития Багдат Мусин на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в условиях новых реалий развития цифровизации в стране, абонентское устройство сотовой связи является не только средством связи и коммуникаций, но и платформой для хранения личных данных, денежных средств, банковских карт, а также с помощью приложений гаджета можно в режиме онлайн оформить кредиты, микрозаимы и получать различные государственные услуги", - сказал Мусин.

Министр рассказал об имеющихся "серых" схемах ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одним из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных сотовых телефонов.

"Согласно сведениям "базы данных идентификационных кодов" (БДИК) в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI кода. При этом сумма, не поступившая в бюджет государства в виде налогов и сборов, составляет порядка 100 миллиардов долларов тенге", - отметил Мусин.

По его словам, наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов.