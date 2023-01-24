В Казахстане могут вырасти цены на овощи

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Казахстанцев ожидает очередной рост цен. Причем на этот раз могут подорожать лук, капуста, огурцы и помидоры. Чиновники уверены, скачок не будет выше 5%. А вот экономисты дают менее оптимистичный прогноз. Удорожание, будет куда значительнее говорят они, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на телеканал "Астана".

Аномальные морозы на юге Казахстана частично уничтожили урожай овощей.

Пострадали самые востребованные культуры: лук, капуста, огурцы и помидоры. Теперь цены на них однозначно вырастут, говорят чиновники. Но вот насколько, точно не могут сказать даже в министерстве сельского хозяйства.

"Все будет дорожать. Естественно, жизнь каждый день она у нас итак дорожает. Но она должна дорожать в пределах тех инфляционных коридоров, которые правительство для себя наметило", - озвучил директор Департамента переработки агропроводовольственных рынков МСХ РК Канат Жауымбаев.

В Минсельхозе надеются, что рост цен не будет выше инфляционного коридора. А это 4-5%. Экономисты же называют менее оптимистичные цифры. По мнению финансового аналитика Андрея Чеботарева, к концу года продукты подорожают в среднем на 15-20%. Это с учетом того, что не будет сильной засухи летом, или каких-то новых геополитических потрясений.

"Пока ничего не предвещает того, что оно будет сильно расти, но у нас ажиотажный спрос может быть вызван одним неумелым постом министра, депутата, чиновника какого-нибудь. Поэтому нельзя сказать, что всё будет классно, окей, супер. Мы помним, весной позапрошлого года у нас картошки не было, весной прошлого у нас сахара не было", - отметил финановый аналитик Андрей Чеботарев.

Недавно в Казахстане уже заметили рост цен на мясо. Причем самый большой скачок произошел в Мангистауской области - почти на 23%. Местные жители говорят, мясные продукты на столе все чаще становятся роскошью.

Вот и продавцы подтверждают, покупателей мяса стало меньше. Хотя и процент вроде накидывают умеренный. Говорят, кусается сама цена от поставщиков. При этом не мало мяса уходит за рубеж.

"В этом году мы по результатам 11 месяцев больше 22 тысяч тонн мяса экспортировали. Если вы статистику посмотрите, у нас за 10 лет таких показателей не было. Из них обработанного мяса баранины в 7 раз увеличился экспорт, более чем в 2 раза увеличился экспорт говядины у нас", - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

В Минсельхозе урегулировать цены стараются, говорят, экономисты. Но в то же время предупреждают: учитывая высокую базовую ставку Нацбанка и его прогноз о пике инфляции в первом квартале этого года, ожидать реального удержания цен в ближайшее время всё же не стоит.