В Казахстане могут ввести госномера для самокатов и велосипедов
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В Казахстане активно обсуждается возможность введения государственных номерных знаков для электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
По словам вице-министра, предложение находится на площадке рабочей группы с участием Министерства юстиции. За основу взят международный опыт, в частности – практика Швейцарии, где номера есть не только у самокатов, но и у велосипедов.
"Мы действительно изучали зарубежный опыт. Такая инициатива есть, и она прорабатывается. Работа по самокатчикам у нас продолжается", – подчеркнул Адилов.
Ранее в стране уже были приняты нормы, регулирующие движение электросамокатов: ограничение скорости на тротуарах, запрет на мешающее пешеходам передвижение. Однако, как отмечают жители, правила часто игнорируются. Пешеходы продолжают жаловаться на наезды и столкновения, а нарушителей трудно идентифицировать – у самокатов и велосипедов нет номерных знаков.
Введение номеров, по задумке разработчиков, поможет усилить ответственность пользователей микромобильного транспорта и упростить работу полиции в случае нарушений или аварий.
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