Казахстан делает шаг к развитию новой отрасли промышленности - в стране могут разрешить легальное культивирование технического каннабиса, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующие положения внесены в новый законопроект, направленный на привлечение инвесторов и стимулирование роста экономики.

По данным разработчиков инициативы, речь идёт исключительно о технических сортах растения, не содержащих наркотических веществ в опасной концентрации. Допустимый уровень тетрагидроканнабинола (ТГК) - психоактивного компонента каннабиса - будет регулироваться Министерством сельского хозяйства, и, согласно предварительным данным, не превысит 0,3%.

"Мы говорим не о наркотиках, а о технической культуре, которая может быть использована в текстильной, строительной и перерабатывающей промышленности", - отмечают в ведомстве.

В свою очередь, Министерство промышленности займётся вопросами переработки и применения технической конопли. По оценкам экспертов, её волокна могут стать экологичной и прочной альтернативой синтетическим материалам.

Если законопроект будет принят, Казахстан сможет занять нишу в быстрорастущем глобальном рынке технического каннабиса, который сегодня активно развивается в Европе, Канаде, Китае и США.