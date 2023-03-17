В Казахстане могут появиться День матери и День отцов

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Новые праздничные дни могут появиться в календаре казахстанцев, передает BaigeNews.kz. Дополнения в постановление "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" опубликовали на сайте НПА.

Предлагается отмечать День матери во второе воскресенье мая, а День отцов – в третье воскресенье июня.

"Включение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан праздников "День матери" и "День отцов" способствует продвижению семейных ценностей, укреплению института семьи, а также развитие института отцовства в Республике Казахстан", - говорится в пояснении к документу.

Проект можно будет обсудить на портале “Открытые НПА” до 5 апреля 2023 года.