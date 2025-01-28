О работе по эффективному использованию водных ресурсов и поддержанию устойчивости сельского хозяйства Казахстана доложил Премьер Бектенов на расширенном заседании Правительства, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, аграрии были обеспечены поливной водой в полном объеме. При этом в Аральское море направлено 2,6 млрд кубометров воды. Это значительно выше показателей прошлых лет.

Кроме того, завершена модернизация 80 водоканалов общей протяженностью более 400 км. Охват земель, на которых внедрены водосберегающие технологии, увеличился в 1,5 раза и составил 470 тыс. гектаров.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.