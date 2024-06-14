В Казахстане мало оправдательных приговоров - в чём причины?

Только 1,5-2% из всех приговоров, которые выносят суды в Казахстане, оправдательные. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина назвала причину такого маленького процента оправдательных приговоров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"К сожалению, почему-то только из этой цифры вы исходите, когда говорите, что суды часто соглашаются с органами уловного преследования. Но без внимания остается другая работа судей – помимо оправдательных приговоров, которых 1,5-2%, есть огромное количество приговоров, по которым суды переквалифицируют действие осужденных на менее тяжкие. К примеру, лицо обвинялось в сбыте психотропных наркотических веществ, а это особо тяжкое преступление, а суд решил, что имеет место хранение без цели сбыта. Вот эти цифры они тоже огромны, и это тоже огромная работа. И это не оправдательный приговор, но это все результат работы судьи. Такие цифры тоже есть", - сказала Назгуль Рахметуллина.

Она также добавила, что в мире нет стран, где количество таких приговоров составляет 50%.

Напомним, депутаты Парламента на совместном заседании палат рассмотрели в первом чтении закон, касающийся судебной системы и статуса судей. Он направлен на повышение ответственности и независимости судейского корпуса.