В Казахстане официально ликвидируют девять коммерческих банков, среди них - Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, AsiaCredit Bank и Банк Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Фонд гарантирования депозитов продолжает принимать заявки и возмещать выплаты тем, кто не успел вовремя получить свои сбережения.

На стадии ликвидации находятся девять коммерческих банков, включая Tengri, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit и Банк Астаны. Причём срок выплат истёк. Он длится всего год. Поэтому деньги вкладчиков, которые не успели вовремя, забрать свои сбережения, эти финорганизации перевели на счета в ЕНПФ. Однако у тех, кто пропустил период подачи заявки, ещё есть шанс забрать выплаты. Но для этого нужно указать "уважительную причину".

"Законодательно установлено 5 причин. Это нахождение депозитора за границей, за пределами РК. Это поступление депозитора на воинскую службу, это нахождение в местах лишения свободы, это причины, связанные с принятием, открытием наследства и любые иные причины, которые установит суд. Если вкладчик всё-таки хочет обратно получить своё гарантированное возмещение, даже если эти деньги были перечислены на пенсионный счёт, они могут обратиться в КФГД с заявление на бумажном носителе", - сообщила начальник Управления мониторинга и выплат КФГД Алуа Нуртолеуова.

Подтвердить право на выплату нужно документами, которые доказывают каждую из этих причин. Например, для воинской службы предоставить справку о прохождении службы, а для нахождения за пределами страны - паспорт с отметкой о пересечении границы. Причём все документы должны подтверждать непрерывность обстоятельств, которые мешали вкладчику обратиться за выплатой вовремя. Фонд рассмотрит заявление в течение пяти рабочих дней. В случае положительного заключения, деньги зачислят на банковский счёт. В случае отказа специалисты фонда разъяснят причины и дадут рекомендации для устранения ошибок.

Если говорить про цифры, то до того, как завершился срок выплаты, 9 ликвидированных банков вернули своим вкладчикам больше 113 млрд тенге. В ЕНПФ фонд перечислил больше восьмисот тридцати миллионов тенге. По уважительной причине КФГД выплатил порядка 60 миллионов тенге. Деньги получили 40 вкладчиков. В фонде пояснили, на какую максимальную сумму возмещения могут рассчитывать казахстанцы.

"Если у вкладчика были сберегательные вклады, то мы по ним возмещаем не более 20 млн тенге. Если у него были открыты текущие счета, карточки или любые иные депозиты не сберегательные, а срочные, не срочные депозиты в тенге, мы выплачиваем не более 10 млн тенге. По средствам, которые находятся также на счетах, карточках, депозитах в иностранной валюте мы выплачиваем не более 5 млн тенге", - добавила начальник Управления мониторинга и выплат КФГД Алуа Нуртолеуова.

Главные причины ликвидации банков - неплатёжеспособность и лишение лицензии. Это основные причины, на основании которых Нацбанк может ликвидировать работу коммерческой финорганизации. После этого назначается комиссия. Она управляет всеми делами банка, ведёт документацию, разрабатывает план работы и оценку всей имущественной массы.

Главная задача комиссии - завершить ликвидацию банка. Для этого она взыскивает всю дебиторскую задолженность, возвращает активы, реализует имущество и ведёт расчёты с кредиторами в порядке их очереди. Любой банк, даже относительно небольшой, имеет большое количество активов, часть которых может оказаться неликвидной. Это создаёт большой объём работы, из-за чего процедура принудительной ликвидации может длиться годами, или даже десятилетиями.

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