В Казахстане ликвидировали четыре нарколаборатории
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
45Фото: polisia.kz
Министерством внутренних дел усиливаются меры по противодействию наркопреступности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"За три дня сотрудниками полиции пресечена деятельность четырех нарколаборатории, где задержано шесть человек, среди которых двое иностранцев. Также выявлено 66 наркоправонарушений, из них 13 фактов сбыта и девять фактов незаконного хранения. Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг “синтетики” и 11 кг марихуаны.
За наркопреступления задержаны 13 лиц и все они водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается", – отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
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