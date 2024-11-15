В Казахстане кредитование АПК будет доведено до полутора триллиона тенге

Об этом в ходе Первого форума работников сельского хозяйства заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава государства указал на необходимость обеспечения доступности финансирования агропромышленного комплекса.

"Решая проблему хронического недофинансирования отрасли, государство в текущем году значительно увеличило расходы на агропромышленный комплекс. Мы отошли от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок.

Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работа напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге, конкретно говоря 580 миллиардов тенге. А ранее это было 180 миллиардов. То есть на порядок больше. В последующем он будет доведен до полутора триллиона тенге", - сказал Президент.