В Казахстане кредитование АПК будет доведено до полутора триллиона тенге
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В отрасли отошли от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов.
Об этом в ходе Первого форума работников сельского хозяйства заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава государства указал на необходимость обеспечения доступности финансирования агропромышленного комплекса.
"Решая проблему хронического недофинансирования отрасли, государство в текущем году значительно увеличило расходы на агропромышленный комплекс. Мы отошли от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок.
Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работа напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге, конкретно говоря 580 миллиардов тенге. А ранее это было 180 миллиардов. То есть на порядок больше. В последующем он будет доведен до полутора триллиона тенге", - сказал Президент.
Также сегодня стало известно, что льготные кредиты на весенне-полевые работы фермеры получат уже в декабре этого года.
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