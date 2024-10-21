В Казахстане ко Дню Республики запускают дополнительные поезда

Национальный перевозчик запускает в Казахстане дополнительные на период праздничных и предпраздничных дней ко Дню Республики. Это связано с ожидаемым увеличением пассажиропотока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Эти поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

поезд №630/629 по маршруту "Актобе ― Шалкар" будет курсировать через день с 22 октября 2024 года;

поезд №204 по маршруту "Астана ― Шымкент" будет курсировать ежедневно с 21 октября 2024 года;

поезд №216 по маршруту "Шымкент ― Алматы" будет курсировать ежедневно с 22 октября 2024 года;

поезд №201 по маршруту "Алматы ― Астана" будет курсировать ежедневно с 23 октября 2024 года.

В составе поездов будут вагоны различных классов обслуживания, включая купейные и плацкартные вагоны.

"Также в пригородном направлении, 25 и 27 октября 2024 года маршрут скоростного электропоезда "Караганда ― Астана" будет продлён до станции Курорт Боровое", - проинформировали в пресс-службе перевозчика.

Маршрут электропоезда № 7553/6811/6812/7556 "Караганда ― Астана ― Курорт Боровое":

отправление из Астаны в 10:40, прибытие в Боровое в 13:15;

обратное отправление из Борового в 14:10, прибытие в Астану в 17:00.

"Кроме того, 25, 26 и 27 октября 2024 года состав электропоезда №6831/6829/6830/6832 по маршруту "Ерейментау ― Астана ― Кокшетау" будет увеличен за счёт добавления дополнительных вагонов", - добавили в АО "Пассажирские перевозки".

Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки". Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить бесплатно по номеру 1433, а также на официальном Instagram-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" jolaushylar_tasymaly.