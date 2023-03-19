В Казахстане к голосованию приступили 8 272 избирательных участка

Фото: BaigeNews.kz

В регионах на 7:00 утра приступили к голосованию 8 272 избирательных участка. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, участки в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей начнут работу в 08:00 по времени Астаны.

Также началось голосование на 13 участках в 12 странах за пределами Казахстана, сообщили в ЦИК РК. В списки включили 12 032 550 млн казахстанцев.

Всего по Казахстану выдали 12 765 открепительных удостоверений на право голосования.