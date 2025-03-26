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В Казахстане изменят правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим

Сегодня, 09:35
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скриншот из видео Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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Фото: скриншот из видео

Вносятся изменения в правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим, передаёт BaigeNews.kz.

Департаментом экономики и финансов Министерства обороны разработан проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан".

Проект нормативного правового акта разработан с целью приведения его норм в соответствие с Законом РК и иными нормативными правовыми актами.

В документе также уточнены и детализированы некоторые действующие нормы.

С полным текстом проекта приказа министра обороны можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 4 апреля текущего года.

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