Вносятся изменения в правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим, передаёт BaigeNews.kz.

Департаментом экономики и финансов Министерства обороны разработан проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан".

Проект нормативного правового акта разработан с целью приведения его норм в соответствие с Законом РК и иными нормативными правовыми актами.

В документе также уточнены и детализированы некоторые действующие нормы.

С полным текстом проекта приказа министра обороны можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 4 апреля текущего года.