В Казахстане изменят правила выдачи разрешений трудовым мигрантам
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Минтруда и социальной защиты населения РК разработало поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту. Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июля, передаёт BaigeNews.kz.
Документ предусматривает оказание государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz. Также предлагается ввести механизм уведомления при смене трудовым иммигрантом работодателя.
Указаны страны, граждане которых смогут получать разрешения для работы в домашнем хозяйстве. Cоглашения о порядке въезда и пребывания граждан без виз со сроком не менее трёх месяцев заключены с Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Таджикистаном, Узбекистаном и Украиной.
В перечень профессий для осуществления трудовой деятельности в домашнем хозяйстве физических лиц вошли:
- Домашний уборщик;
- Дворник;
- Разнорабочие;
- Сиделка;
- Неквалифицированный рабочий в садоводстве.
Конкретизированы суммы оплаты индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом.
Упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.
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