В Казахстане изменят правила выдачи разрешений трудовым мигрантам

Минтруда и социальной защиты населения РК разработало поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту. Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Документ предусматривает оказание государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz. Также предлагается ввести механизм уведомления при смене трудовым иммигрантом работодателя.

Указаны страны, граждане которых смогут получать разрешения для работы в домашнем хозяйстве. Cоглашения о порядке въезда и пребывания граждан без виз со сроком не менее трёх месяцев заключены с Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Таджикистаном, Узбекистаном и Украиной.

В перечень профессий для осуществления трудовой деятельности в домашнем хозяйстве физических лиц вошли:

Домашний уборщик; Дворник; Разнорабочие; Сиделка; Неквалифицированный рабочий в садоводстве.

Конкретизированы суммы оплаты индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

Упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.