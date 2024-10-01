В Казахстане изменят правила работы такси: Как это повлияет на таксопарки

В Казахстане с 1 января 2025 года в рамках поправок в Социальный кодекс изменятся правила работы такси. Физлица смогут осуществлять перевозки после подачи уведомления в акимат о начале деятельности. Также перевозчика обяжут заключать трудовой договор с водителем. Контроль за перевозчиком, который подал уведомление, будет осуществляться оператором приложения для заказа такси. Как нововведения повлияют на работу такси в Казахстане? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Социальная защита таксистов

Председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов считает, что изменения в законодательстве в первую очередь направлены на улучшение социальной защиты таксистов.

Сейчас ответственность за организацию перевозок возложена на местные исполнительные органы — акиматы. Чтобы заниматься перевозками, индивидуальные предприниматели и товарищества с ограниченной ответственностью должны уведомить акимат и выполнить требования законодательства относительно транспорта и страхования.

"Закон функционирует, но его фактически никто не исполняет. На рынке царит анархия: существуют определённые требования, но отрасль развивается по своим собственным правилам", — отметил Курманов.

Спрос на таксомоторные перевозки в стране значительно возрос в последние годы, что способствовало появлению мобильных сервисов для вызова такси. Благодаря этому граждане получили возможность зарабатывать, подключаясь к различным платформам. Для многих перевозка пассажиров стала дополнительным источником дохода, что, по словам Курманова, способствовало расширению теневой экономики.

"Многие люди подрабатывают, доставляя попутчиков на работу или работая таксистами по выходным. Для некоторых это становится сезонной работой", — подчеркнул он.

Согласно поправкам, планируется, что физические лица смогут напрямую подавать уведомления и регистрироваться в качестве таксистов. Сейчас эти требования касаются только ИП и ТОО.

Поправки могут существенно изменить ситуацию с социальной защитой водителей. В случае травмы или других обстоятельств, которые не позволяют работать, таксист может столкнуться с проблемой получения пособий от Фонда социальной защиты. Есть риск, что ему откажут в выплатах из-за отсутствия отчислений. Аналогичные проблемы могут возникнуть и с гарантированной социальной помощью и обязательным медицинским страхованием (ОСМС), считает эксперт.

"Или, например, такой водитель захочет получать пенсию, а отчислений у него не было. То есть эта группа людей не задействована в соцсистемах. Социальный кодекс, в рамках которого и проходят поправки, пытается решить эту проблему", - добавил эксперт.

Однако поправки, по его словам, также нуждаются в доработках. После того как физлицо зарегистрируется через акимат, возникает вопрос, насколько госорган сможет контролировать деятельность перевозчика. Формально – ответственность возложена на акиматы, однако они не полностью исполняют возложенные функции, считает Курманов.

Поэтому в стране необходимо создать отдельную организацию, которая может регулировать работу такси.

"Самый главный вопрос заключается в том, какая организация ответственна за перевозки. По сути её нет. И без неё все эти изменения будут работать плохо. Правительство будет давить на агрегаторов. На самом деле нужна организация, которая будет решать все проблемы рынка, обеспечивать баланс всех сторон: водителей, таксопарков", - пояснил эксперт.

Предложение о передаче функций акиматов в этом вопросе саморегулируемым организациям отражено в законопроекте, находящемся в мажилисе.

"Мы ждём принятия поправок. Все эти функции от акиматов перейдут ассоциациям, они сами будут заниматься вопросами рынка. Законопроект в рабочей группе подходит к итогу. Акиматы не будут этим заниматься. Кто-то должен отвечать за это. Потому что перевозки связаны с охраной здоровья и жизнью, безопасностью людей, их имущества. Обязательно рынок должен регулироваться", - заключил он.

Вопросы безопасности

Президент ОО "Ассоциация Безопасности" Арсен Шауков подтвердил, что вопросы регулирования деятельности такси давно требуют внимания и акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности перевозчиками, которые не всегда предоставляют достаточные гарантии.

"Каково здоровье водителя? Есть ли у него судимости? Все эти правила необходимы, поскольку они напрямую связаны с безопасностью и здоровьем пассажиров. Необходимо установить стандартные правила, а ответственность должны нести юридические лица, а не только водители, которые предоставляют свои услуги", — отметил спикер.

Шауков привёл в качестве положительных примеров страны, где безопасность такси находится на высоком уровне - Объединённые Арабские Эмираты и Великобритания. В этих государствах система перевозок и таксопарки находятся под контролем муниципальных органов.

"Например, в Дубае нет понятия "частный извоз". Существует только общественный транспорт: метро, автобусы, а такси принадлежат муниципальным паркам. Такси находится под контролем мэрии города", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что общественный транспорт — это убыточные услуги, требующие значительных финансовых вложений, в том числе со стороны государства. Создание государственного таксопарка, способного обеспечить безопасность и высокое качество обслуживания, требует крупных инвестиций. Он уточнил, что в Казахстане ситуация с такси в целом не критическая. Однако вопросы безопасности остаются первоочередными.