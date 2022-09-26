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  • В Казахстане изменят правила оформления РВП для иностранцев
emigrant Сегодня, 13:46
114
Фото: emigrant

В Казахстане изменят правила оформления РВП для иностранцев

Проект вынесли на публичное обсуждение

В Казахстане изменят правила выдачи иностранцам или лицам без гражданства права на временное или постоянное проживание в стране, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на портал Открытые НПА.

 

В перечень необходимых документов добавили заграничный паспорт. Ранее требовалась копия и подлинник национального паспорта. Таким образом, правила привели в соответствие с законом РК "О документах, удостоверяющих личность":

"Заграничный паспорт – документ, признаваемый Республикой Казахстан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус", – согласно законодательству Казахстана.

Также теперь документ о несудимости должен быть предоставлен в бумажном виде, подписанный уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверенным гербовой печатью подразделения. По новым правилам, распечатанная электронная справка юридической силы иметь не будет.

С полными Правилами выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан вы можете ознакомиться на портале e-Gov.

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Журналист
Сегодня, 13:46
114
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