В Казахстане изменится структура промышленности

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Проект концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, представляя проект концепции, отметил, что она направлена на создание технологически прогрессивной промышленности, ориентированной на выпуск продукции средних и верхних переделов.

Среди системных мер развития отрасли он выделил обеспечение производств сырьем, освоение новых месторождений, развитие промышленной инфраструктуры и создание пояса МСБ вокруг крупных предприятий.

Проект Концепции предусматривает финансирование проектов обрабатывающей промышленности в сумме свыше 500 миллиардов тенге.

Предполагается, что за рассматриваемый период будет запущено 868 новых проектов на общую сумму 33,1 триллиона тенге с созданием 147 тысяч рабочих мест.

В результате реализации всех намеченных мероприятий ожидается, что реальный рост производства в 2029 году вырастет в 1,5 раза, инвестиции в основной капитал – до 19,8 триллиона тенге.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что проект Концепции нацелен на кардинальное изменение структуры промышленности Казахстана, где основное место займет обрабатывающий сектор.

Участники совещания в целом одобрили документ. Алихан Смаилов поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития обеспечить согласование документа с заинтересованными государственными органами и внести в аппарат Правительства.