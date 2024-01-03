Ставки по депозитам казахстанцев будут регулировать по-новому

Казахстанский фонд гарантирования депозитов регулирует ставки с 2008 года, а с 2024 года ввиду укрепления банковского сектора и развития системы управления рисками в банках КФГД переходит от директивного к более рыночному механизму регулирования ставок по депозитам населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд.

В КФГД пояснили, для чего необходимо регулировать ставки, и как это влияет на стабильность банковского сектора.

"Для банков депозиты являются главным источником финансирования, за который банки конкурируют друг с другом, в основном, предлагая более привлекательные ставки. Зачастую банки, особо нуждающиеся в средствах и не имеющие доступа к альтернативным источникам фондирования, могут злоупотреблять подобным методом, завышая ставки по депозитам с целью скорейшего и максимального привлечения средств клиентов для поддержания своей ликвидности", - говорится в сообщении.

В результате, менее финансово грамотные вкладчики в погоне за высокой доходностью могут нести свои сбережения в такие банки, что приводит к перетоку средств физических лиц из стабильных банков в менее устойчивые.

"Для ограничения нездоровой конкуренции среди банков и предупреждения накопления системных рисков в банковском секторе КФГД на ежемесячной основе устанавливал предельные ставки по депозитам на дифференцированной основе в зависимости от вида, срока и валюты депозита. Предельные ставки носят рекомендательный характер, но при их превышении банки уплачивают в специальный резерв КФГД для будущих выплат гарантии повышенный взнос ввиду принятия банками дополнительных рисков. Подобный механизм позволял не только ограничить агрессивную депозитную политику банков, но также дал толчок для формирования срочного депозитного рынка и кривой доходности по депозитам, а для банков это стало стимулом для совершенствования системы управления рисками", - добавили в Фонде.

Однако действующий сложный механизм регулирования ставок на депозитном рынке также спровоцировал ряд проблем, таких как отсутствие полноценного конкурентного рынка и негибкость инструментов регулирования стоимости депозитов.

"Директивное управление ставками не является рыночной мерой, ограничивает рыночную конкуренцию между банками и в перспективе может нанести ущерб их деятельности. Одновременно, с учетом усиления надзора и повышения культуры управления рисками в банках, в настоящее время созданы условия для перехода депозитного рынка на следующий этап развития. В результате КФГД совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и банковским сектором было принято решение о внедрении более гибких и эластичных механизмов регулирования на рынке депозитов с 1 января 2024 года", - пояснили в Фонде.

Разработанная реформа предполагает, что предельные ставки будут устанавливаться только для определенной категории банков, наиболее подверженным рискам ликвидности и, соответственно, склонным к проведению агрессивной депозитной политики.