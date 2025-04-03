Согласно данным Бюро национальной статистики рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары за неделю по состоянию на 1 апреля составил 0,3%. В целом динамика роста цен снизилась по сравнению с январем и февралем 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли.

На прошлой неделе цены оставались стабильными на такие товары, как хлеб, рожки, гречневую крупу, подсолнечное масло, кефир и соль. Небольшой рост отмечается на такие товары, как говядина, капуста и картофель. Рост цен на овощную группу связан с сезонным фактором и затратами на хранение, с учетом удорожания тарифов на коммунальные услуги.

С целью усиления контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращения необоснованной спекуляции, Министерством торговли и интеграции была инициирована норма, предусматривающая внесение изменений в статью 204-4 КоАП РК. Поправки вступили в силу 13 марта 2025 года.

Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф. Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15% на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы.

Ранее при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф применялся лишь при повторном нарушении (в размере от 10 до 300 МРП). После вступления в силу поправок с 13 марта 2025 года административная ответственность за первое нарушение стала более строгой:

Индивидуальные предприниматели и малый бизнес – штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);

Средний бизнес – 35 МРП (137 620 тенге);

Крупные торговые сети – 150 МРП (589 800 тенге). В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются.

Цель нововведений — обеспечить ценовую стабильность на продукты первой необходимости и минимизировать риски необоснованного роста цен. Контроль за торговыми точками будет усилен, при этом напомним: предельная наценка на СЗПТ должна оставаться в пределах 15%.