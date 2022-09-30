В Казахстане изменились праздничные дни

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Опубликованы изменения, вошедшие в законную силу, в закон "О праздниках в Республике Казахстан", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на законодательную базу Аdilet.zan.kz.

Как сообщалось ранее, национальным праздником в Республике Казахстан является День Республики, отмечаемый 25 октября.

Кроме этого, в списке государственных праздников Республики Казахстан - День Независимости - теперь будет отмечаться только 16 декабря.

Остальные государственные праздники остались без изменений. Их перечень выглядит так: