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strategy2050.kz Сегодня, 13:25
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Фото: strategy2050.kz

В Казахстане изменились праздничные дни

Опубликованы изменения, вошедшие в законную силу, в закон "О праздниках в Республике Казахстан", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на законодательную базу Аdilet.zan.kz.

Как сообщалось ранее, национальным праздником в Республике Казахстан является День Республики, отмечаемый 25 октября.

Кроме этого, в списке государственных праздников Республики Казахстан - День Независимости - теперь будет отмечаться только 16 декабря.

Остальные государственные праздники остались без изменений. Их перечень выглядит так:

  • Новый год - 1-2 января;
  • Международный женский день - 8 марта;
  • Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
  • День защитника Отечества - 7 мая;
  • День Победы - 9 мая;
  • День Столицы - 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
  • День Независимости – 16 декабря.
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#праздники #Казахстан
Журналист
Сегодня, 13:25
331
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